У Дніпрі пролунали повторні вибухи

Увечері 30 травня в Дніпрі чули вибухи. Це сталося під час повітряної тривоги.

Деталі зібрав 24 Канал.

Дивіться також Ворог запустив дрони по Україні, є і загроза балістики: де летять цілі

Що відомо про вибухи в Дніпрі сьогодні?

Повітряну тривогу в Дніпрі оголосили о 21:58. У деяких районах області сирени прозвучали раніше, а в деяких пізніше. Водночас є і ті, де тривоги немає.

О 22:01 Повітряні сили інформували, що на Дніпро з півдня рухається група безпілотників.

О 22:28 кореспонденти Суспільного повідомили, що в місті прогриміли вибухи.

Моніторингові спільноти теж писали, що в бік Дніпра рухаються дрони. Важливо, що про рух "Шахедів" чи інших БпЛА повідомляли і після вибухів – це вже нові безпілотники.

І справді, повторні вибухи в Дніпрі пролунали о 22:45.

Мер Дніпра Борис Філатов і Олександр Ганжа з Дніпропетровської ОВА поки не наводили даних про можливі наслідки вибухів у Дніпрі. Тож ні про можливі руйнування, ні про постраждалих не відомо.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Нагадаємо, Володимир Зеленський закликав бути уважними до тривог уночі 31 травня.