У Дніпрі пролунали повторні вибухи
Увечері 30 травня в Дніпрі чули вибухи. Це сталося під час повітряної тривоги.
Деталі зібрав 24 Канал.
Що відомо про вибухи в Дніпрі сьогодні?
Повітряну тривогу в Дніпрі оголосили о 21:58. У деяких районах області сирени прозвучали раніше, а в деяких пізніше. Водночас є і ті, де тривоги немає.
О 22:01 Повітряні сили інформували, що на Дніпро з півдня рухається група безпілотників.
О 22:28 кореспонденти Суспільного повідомили, що в місті прогриміли вибухи.
Моніторингові спільноти теж писали, що в бік Дніпра рухаються дрони. Важливо, що про рух "Шахедів" чи інших БпЛА повідомляли і після вибухів – це вже нові безпілотники.
І справді, повторні вибухи в Дніпрі пролунали о 22:45.
Мер Дніпра Борис Філатов і Олександр Ганжа з Дніпропетровської ОВА поки не наводили даних про можливі наслідки вибухів у Дніпрі. Тож ні про можливі руйнування, ні про постраждалих не відомо.
Нагадаємо, Володимир Зеленський закликав бути уважними до тривог уночі 31 травня.