У Дніпрі засудили підлітка на 5 років за крадіжку дешевого телефона

Красногвардійський райсуд Дніпра засудив 17-річного підлітка, який викрав телефон. Хлопець не збагатився навіть на 3 тисячі гривень, але тепер проведе у в'язниці 5 років.

Такий судовий вирок аргументували тим, що в юнака вже була судимість. Про це повідомили в прокуратурі 18 листопада.

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Скоїв крадіжку з проникненням

Слідчі з'ясували, що підсудний скоїв злочин у студентському гуртожитку ще у квітні. Він проник до чужої кімнати й викрав звідти мобільний телефон. Вартість цього пристрою становила приблизно 2600 гривень.

Його судили за статтею про крадіжку з проникненням у житло. Раніше його судили за незаконне заволодіння транспортом.

Інше пограбування неповнолітніми

В Одесі 12 листопада троє підлітків жорстко пограбували 30-річного чоловіка. Вони забрали в нього рюкзак, де були золоті вироби та медикаменти.

Згодом правоохоронці затримали неповнолітніх зловмисників. Тепер за це бажання збагатитися їм загрожує від 4 до 6 років ув'язнення.