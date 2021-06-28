Інцидент трапився ввечері на вулиці Пожарського. На місці події працювали поліція і медики.

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Хлопець буцімто вкрав мобільний телефон

Експоліцейський із Запоріжжя звинуватив хлопця у крадіжці свого мобільного телефону вартістю 20 тисяч гривень.

Чоловік розшукав ймовірного грабіжника і почав вимагати у нього повернути телефон.

Почувши відмову, колишній правоохоронець разом з 2 друзями, один з яких був у формі ДСНС, жорстоко побили хлопця.

Чоловіки душили постраждалого і не реагували на крики перехожих.

За інформацією очевидців, внаслідок інциденту хлопець впав у кому.

Дивіться відео з місця події:

Чоловіків затримала поліція

Очевидці побиття розповіли, що під час бійки постраждалий таки віддав вкрадений телефон. На місце події викликали поліцію. Правоохоронці затримали чоловіків, які били хлопця. Медики швидкої відвезли його до лікарні.

За словами лікарів, станом на ранок 28 червня хлопець перебуває при свідомості. Харківські правоохоронці поки не прокоментували цей інцидент.

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Постраждалий буцімто вкрав телефон / Фото "Труха"



Чоловіки жорстоко били та душили хлопця / Фото "Труха"



Нападників затримали / Фото "Труха"



Постраждалий наразі перебуває при свідомості / Фото "Труха"