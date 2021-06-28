Инцидент произошел вечером на улице Пожарского. На месте происшествия работали полиция и медики.

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Парень якобы украл мобильный телефон

  • Экс-полицейский из Запорожья обвинил парня в краже своего мобильного телефона стоимостью 20 000 гривен.
  • Мужчина разыскал вероятного грабителя и потребовал у него вернуть телефон.
  • Получив отказ, бывший полицейский вместе с 2 друзьями, один из которых был в форме ГСЧС, жестоко избили парня.
  • Мужчины душили пострадавшего и не реагировали на крики прохожих.
  • По информации очевидцев, в результате инцидента парень впал в кому.

Смотрите видео с места события:

Мужчин задержала полиция

Очевидцы избиения рассказали, что во время драки пострадавший таки отдал украденный телефон. На место происшествия вызвали полицию. Правоохранители задержали мужчин, которые били парня. Медики скорой отвезли его в больницу.

По словам врачей, по состоянию на утро 28 июня парень находится в сознании. Харьковские правоохранители пока не прокомментировали этот инцидент.

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Впав у кому: у Харкові експоліцейський з друзями вибивали з хлопця 20 тисяч гривень
Пострадавший якобы украл телефон / Фото "Труха"

Впав у кому: у Харкові експоліцейський з друзями вибивали з хлопця 20 тисяч гривень
Мужчины жестоко били и душили парня / Фото "Труха"

Впав у кому: у Харкові експоліцейський з друзями вибивали з хлопця 20 тисяч гривень
Нападающих задержали / Фото "Труха"

Впав у кому: у Харкові експоліцейський з друзями вибивали з хлопця 20 тисяч гривень
Пострадавший сейчас находится в сознании / Фото "Труха"