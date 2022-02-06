На Дніпропетровщині чоловік зник під кригою й не виринув

У селі Капулівка на Дніпропетровщині 5 лютого чоловік зник під кригою. Його тіло виявили 6 лютого на глибині 4 метрів.

Пресслужба Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області розповіла, що трагедія сталася у Нікопольському районі. Чоловік зник під кригою на річці Чортомлик.

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По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що під час спроби купання у річці потонув чоловік,

– мовиться у повідомленні.

Під час візуального обстеження чоловіка не знайшли. До пошуків залучили водолазів Комунального підприємства "Міської аварійно-рятувальної служби на воді".

Тіло виявили на глибині 4 метрів та на відстані 20 метрів від берега. Загиблий – 1983 року народження. Тіло доправили до берега.

Рятувальники закликали людей не ризикувати своїм життям та не виходити на лід.



На Дніпропетровщині потонув чоловік / ДСНС України

У Черкасах під лід провалилось авто з людьми

ДСНС Черкащини повідомила, що напередодні Нового року сірий автомобіль Toyota провалився під лід на Дніпрі.

В авто перебували 2 людей. На щастя, їх вдалося врятуватися самостійно. Власними зусиллями вони дісталися до берега.

Автомобіль з води витягали рятувальники.

Допис Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області:

Ще вчора до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від свідків події про те, що на річці Чортомлик чоловік зник під кригою. Трагічний випадок стався у селі Капулівка Нікопольського району.

По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що під час спроби купання у річці потонув чоловік. Співробітники #ДСНС провели візуальне обстеження, проте чоловіка не знайшли. На допомогу в пошуках зниклого було залучено водолазів Комунального підприємства "Міської аварійно-рятувальної служби на воді".

І тільки #сьогодні тіло чоловіка виявлено на глибині 4 метрів та на відстані 20 метрів від берега.

Тіло загиблого чоловіка, 1983 року народження, доправлено до берега та передано співробітника поліції.

#Шановні_громадяни, будь ласка, не ризикуйте своїм життям не виходьте на лід.