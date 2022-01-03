Одразу два надзвичайних випадки сталися вранці 3 січня на Оболоні. Один з чоловіків, який вирушив на кригу, провалився у холодну воду. У цей момент інший опинився на крижині відрізаним від берега.

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Як тільки рятувальники дізналися про інциденти, вони одразу вирушили на місце події.

Врятувати змогли лише одного

Обидва випадки сталися у затоці Дніпра Собаче гирло на вулиці Прирічній, 37.

Один з чоловіків, як виявилося, вирушив на рибну ловлю у 300 метрах від берега. Через плюсову температуру і без того крихкий лід зламався та рибалка опинився відрізаним від берега.

Потерпілого рятувальники змогли відвести до берега безпечним шляхом без застосування спецзасобів.



У рятувальників побільшало роботи через тонку кригу / Фото ДСНС Києва

У той же час в цій же затоці під водою опинився інший чоловік. Крига під ним провалилася на відстані 80 метрів від берега.

Надзвичайникам довелося обстежувати 100 квадратних метрів дна затоки, аби знайти тіло потопельника.

Чоловіка без ознак життя знайшли на глибині 11 метрів. За допомогою рятувального човна тіло доставили до берегу.

На місці події працюють слідчі, які встановлюватимуть все обставини трагедії.

Кияни масово ризикують життям

Мешканці столиці кажуть, що бачили чимало людей на кризі кожного водоймища. Рибалки, любителі кататися на ковзанках та діти виходили гуляти кригою, як тільки температура повітря стала мінусовою. 3 січня, коли стовпчики термометрів показують +8 градусів, кияни знову пішли ризикувати життям.



Чоловік гуляв на кризі на Тельбіні у +8 градусів / Фото "R&B News. Березняки та Русанівка"