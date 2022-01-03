Сразу два чрезвычайных случая произошли утром 3 января на Оболони. Один из мужчин, отправившийся на лед, провалился в холодную воду. В этот момент другой оказался на льдине отрезанным от берега.
Смотрите также В Черкассах под лед провалилось авто с людьми: в ГСЧС показали, как его доставали
Как только спасатели узнали об инцидентах, они сразу отправились на место происшествия.
Спасти смогли лишь одного
- Оба случая произошли в заливе Днепра Собачье Устье на улице Приречной, 37.
- Один из мужчин, как оказалось, отправился на рыбную ловлю в 300 метрах от берега. Из-за плюсовой температуры и без того хрупкий лед сломался, и рыбак оказался отрезанным от берега.
- Пострадавшего спасатели смогли отвести к берегу по безопасному пути без применения спецсредств.
У спасателей стало больше работы из-за тонкого льда / Фото ГСЧС Киева
- В то же время в этом же заливе под водой оказался другой мужчина. Лед под ним провалился на расстоянии 80 метров от берега.
- Спасателям пришлось обследовать 100 квадратных метров дна залива, чтобы найти тело утопленника.
Мужчину без признаков жизни нашли на глубине 11 метров. С помощью спасательной лодки тело доставили к берегу.
На месте происшествия работают следователи, которые будут устанавливать все обстоятельства трагедии.
Киевляне массово рискуют жизнью
Жители столицы говорят, что видели немало людей на льду каждого водоема. Рыбаки, любители кататься на катках и дети выходили гулять по льду, как только температура воздуха стала минусовой. 3 января, когда столбики термометров показывают +8 градусов, киевляне снова пошли рисковать жизнью.
Мужчина гулял по льду на Тельбине в + 8 градусов / Фото "R&B News. Березняки и Русановка"