Сразу два чрезвычайных случая произошли утром 3 января на Оболони. Один из мужчин, отправившийся на лед, провалился в холодную воду. В этот момент другой оказался на льдине отрезанным от берега.

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Как только спасатели узнали об инцидентах, они сразу отправились на место происшествия.

Спасти смогли лишь одного

Оба случая произошли в заливе Днепра Собачье Устье на улице Приречной, 37.

Один из мужчин, как оказалось, отправился на рыбную ловлю в 300 метрах от берега. Из-за плюсовой температуры и без того хрупкий лед сломался, и рыбак оказался отрезанным от берега.

Пострадавшего спасатели смогли отвести к берегу по безопасному пути без применения спецсредств.



У спасателей стало больше работы из-за тонкого льда / Фото ГСЧС Киева

В то же время в этом же заливе под водой оказался другой мужчина. Лед под ним провалился на расстоянии 80 метров от берега.

Спасателям пришлось обследовать 100 квадратных метров дна залива, чтобы найти тело утопленника.

Мужчину без признаков жизни нашли на глубине 11 метров. С помощью спасательной лодки тело доставили к берегу.

На месте происшествия работают следователи, которые будут устанавливать все обстоятельства трагедии.

Киевляне массово рискуют жизнью

Жители столицы говорят, что видели немало людей на льду каждого водоема. Рыбаки, любители кататься на катках и дети выходили гулять по льду, как только температура воздуха стала минусовой. 3 января, когда столбики термометров показывают +8 градусов, киевляне снова пошли рисковать жизнью.



Мужчина гулял по льду на Тельбине в + 8 градусов / Фото "R&B News. Березняки и Русановка"