Соответствующий вызов поступил спасателям 28 декабря около 17:30. Им сообщили, что в районе пляжа Ривьера нужно вытащить на берег автомобиль.

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Когда это произошло, в авто находились 2 человека. К счастью, им удалось добраться до берега самостоятельно. В помощи медиков они не нуждались. А вот для того, чтобы вытащить машину, понадобилась машина.

Утром следующего дня, 29 декабря, на место происшествия прибыл аварийно-спасательный отряд специального назначения ГСЧС. По состоянию на 11:55 автомобиль смогли успешно поднять на берег.

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Авто удалось вытащить / Фото ГСЧС

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