Відповідний виклик надійшов рятувальникам 28 грудня близько 17:30. Їм повідомили, що у районі пляжу Рів'єра потрібно витягнути на берег автомобіль.
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Водій та пасажири самі вибралися з-під льоду
Коли це сталося, в авто перебували 2 людей. На щастя, їм вдалося дістатися берега самостійно. Допомоги медиків вони не потребували. А от для того, аби витягнути машину, знадобилася спеціалістів.
Зранку наступного дня, 29 грудня, на місце події прибув аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ДСНС. Станом на 11:55 автомобіль змогли успішно підняти на берег.
Як рятувальники витягували авто у Черкасах: дивіться відео
Авто вдалося витягнути / Фото ДСНС
Порятунок рибалок у Черкасах
- Нещодавно рятувальники поділилися ще однією історію порятунку. 25 грудня рибалки, віком 57 та 75 років, провалилися під лід на річці – також у Черкасах.
- Їхні крики почули другокурсники Інституту пожежної безпеки. Студенти одразу поспішили на допомогу й врятували чоловіків.
- Обох рибалок госпіталізували із загальним переохолодженням. Втім, їхньому життю вже нічого не загрожує.