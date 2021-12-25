Троє курсантів інституту пожежної безпеки перебували на чергуванні. Однак раптом вони почули крики про допомогу з місцевої водойми.

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Чоловіків госпіталізували до лікарні

Курсанти-другокурсники Денис Коваль, Юрій Нарижний та Сергій Шкуматов кинулися на допомогу чоловікам, які кликали на допомогу. Юнаки витягнули з води рибалок, віком 75 та 57 років.



Курсанти, які врятували рибалок / Фото ДСНС

Обох рибалок госпіталізували з діагнозом загальне переохолодження.

У ДСНС наголосили на правилах безпечної риболовлі взимку та не виходити на тонку кригу.

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