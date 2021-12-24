Дівчина досить швидко опинилася у крижаній воді та не могла самостійно дістатися берега. Свідки інциденту викликали на місце події рятувальників та медиків.

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Бійці ДСНС майже миттєво доїхали до Тельбіна та, на щастя, змогли врятувати постраждалу.

Товщина льоду різна на кожній ділянці

Інцидент стався о 15:23 на Березняках у Києві. Дівчина провалилася під кригу та тонула.

Коли рятувальники прибули на місце події, один з них у гідрокостюмі кинувся у воду.

Жінку за допомогою санчат почали тягнути з ополонки ще кілька надзвичайників, які перебували на більш товстій кризі.

На щастя, бійці ДСНС змогли вчасно витягнути жінку з води. Її одразу передали медикам.

Оскільки за останні дні кількість випадків потрапляння людей у воду різко збільшилася, рятувальники нагадали всім про те, що у різних місцях річок та озер товщина криги може бути різною.



Шановні кияни та гості столиці, перш ніж ступати на лід, потрібно переконатися у його достатній товщині. Будьте обережними, не ризикуйте своїм життям! Не виходьте на лід поодинці!

– підкреслили рятувальники.

Дивіться відео рятування дівчини на Тельбіні:

Трагічний випадок на льоді

23 грудня у Херсонській області зникли двоє 11-річних дітей. Як з'ясувалося, вони гралися на тонкій кризі у місцевому ставку, але провалилися у воду. Під час пошукової операції рятувальники дістали з-під льоду тіло однієї дитини. Другу досі шукають, однак у ДСНС офіційно оголосили її мертвою.