На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. І дитина, і тварина благополучно вибралися з крижаної води.

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Запис події зняли очевидці, які перебували на іншому березі протоки.

Собака тягнув хлопця

Вранці 22 грудня чотирилапий вибіг на тонку кригу та провалився у воду. За ним одразу побіг хлопчик, який також опинився у воді.

За цим спостерігав дорослий чоловік, який стояв на березі та активно жестикулював. Втім, згодом на місце події прибіг інший свідок, який притягнув велику палицю.

У цей час хлопчик вже допоміг собаці дістатися берега, але сам ще перебував у воді.

Підліток схопився за палку, а дорослі та сам пес тягнули її.

Ще один очевидець події був напоготові сам пірнути у воду та вже зняв верхній одяг, але його допомога не знадобилася.

Коли хлопчик дістався берега, дорослі допомогли йому зігрітися.



Дивом врятувалися. Слідкуйте за дітьми і тваринами і самі не виходьте на лід водойм, він ще дуже тонкий!

– зазначили в описі до відео у спільноті dtp.kiev.ua.

Дивіться відео врятування собаки та дитини, які опинилися у крижаній воді у Києві: