Волонтери розповіли, що на зв'язок із ними вийшли небайдужі жителі столиці, яким стало дуже шкода тваринку. Виявилося, що це – дівчинка, якій приблизно рік.

До теми Лишив голодним під магазином, бо хотів спати: киян обурила історія про покинутого собаку

У Києві на проспекті Бандери знайшли покинутого собаку, господар прив'язав його на морозі
Тепер дівчинці шукають нову родину / Фото Центру захисту тварин

Шукають нову родину

Зоозахисники розповіли, що на морозі собака простояв кілька годин. Забравши його, вони негайно відвезли тварину до лікарів.

Все ж ми сподіваємось на краще. Можливо, її господарі з якихось причин не змогли забрати тварину, можливо, вони її шукають. Тому, якщо ви впізнали цю красуню, – повідомте її господарям, що вона – в Київській міській лікарні ветеринарної медицини,
– написали волонтери.

Історія подвійної зради

Текст публікації Центру захисту тварин:

На жаль, подібні історії останнім часом – зовсім не рідкість. Дівчинці на фото приблизно рік, вчора про неї нам повідомили небайдужі кияни. Її помітили біля "Епіцентру" на проспекті Бандери, собака провела кілька годин прив'язаною біля гіпермаркету, доки, зрештою, не опинилась у нас.

Та все ж ми сподіваємось на краще. Можливо, її господарі з якихось причин не змогли забрати тварину, можливо, вони її шукають. Тому, якщо ви впізнали цю красуню, – повідомте її господарям, що вона – в Київській міській лікарні ветеринарної медицини.

І, до речі, в таких випадках дуже допомагає наявність чипу у тварини та її реєстрація в Реєстрі домашніх тварин. Завдяки реєстру знайти господарів загубленої тварини – дуже просто!