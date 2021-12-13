Вони уточнили, що наразі тваринка ще досі перебуває в стресі через пережиту зраду. Однак у притулку сподіваються, що тепер вона відчуватиме себе у затишку та безпеці.
За темою Жінка поїхала за кордон та залишила собаку прив'язаним у київському парку
Нова сім'я забрала Джека додому / Фото "Київ Media"
Час для дива
У "Сіріусі" наголосили, що зима для Джека справді стала порою дива. Тепер його нова родина мусить розтопити серце улюбленця, аби він знову повірив у добро та любов. Також волонтери поділилися фото сімейної пари з донькою, які забрали чотирилапого додому.
Проміняла друга на нове життя
- Джека знайшли у парку на Дорогожичах прив'язаним до лави.
- Біля нього були його іграшки та записка хазяйки з виправданнями.
- Жінка нібито поїхала до Польщі на заробітки і не мала на кого залишити хвостатого.
- Тварина була дуже пригніченою і не хотіла йти з місця, сподіваючись, що за нею повернуться.