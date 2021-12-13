Они уточнили, что сейчас животное до сих пор находится в стрессе из-за пережитого предательства. Однако в приюте надеются, что теперь оно будет чувствовать себя в уюте и безопасности.

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Новая семья забрала Джека домой / Фото "Киев Media"

Время для чуда

В "Сириусе" отметили, что зима для Джека действительно стала порой чуда. Теперь его новая семья должна растопить сердце любимца, чтобы он снова поверил в добро и любовь. Также волонтеры поделились фото семейной пары с дочкой, которые забрали собаку домой.

Обратите внимание! Сообщение публикации убежища "Сириус" по неизвестным причинам исчезло из сети. Вероятно, это произошло из-за желания семьи не афишировать свой поступок или же из-за атаки ботов-догхантеров.

Променяла друга на новую жизнь