Они уточнили, что сейчас животное до сих пор находится в стрессе из-за пережитого предательства. Однако в приюте надеются, что теперь оно будет чувствовать себя в уюте и безопасности.
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Новая семья забрала Джека домой / Фото "Киев Media"
Время для чуда
В "Сириусе" отметили, что зима для Джека действительно стала порой чуда. Теперь его новая семья должна растопить сердце любимца, чтобы он снова поверил в добро и любовь. Также волонтеры поделились фото семейной пары с дочкой, которые забрали собаку домой.
Променяла друга на новую жизнь
- Джека нашли в парке на Дорогожичах привязанным к скамье.
- У него были его игрушки и записка хозяйки с оправданиями.
- Женщина якобы уехала в Польшу на заработки и у нее не было на кого оставить хвостатого.
- Животное было очень подавленным и не хотело уходить с места, надеясь, что за ним вернутся.