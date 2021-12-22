Волонтеры рассказали, что на связь с ними вышли неравнодушные жители столицы, которым стало очень жаль животное. Оказалось, что это – девочка, которой примерно год.

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Теперь девочке ищут новую семью / Фото Центра защиты животных

Ищут новую семью

Зоозащитники рассказали, что на морозе собака простояла несколько часов. Забрав ее, они немедленно отвезли животное к врачам.

Все же мы надеемся на лучшее. Возможно, ее хозяева по каким-то причинам не смогли забрать животное, возможно, они его ищут. Поэтому, если вы узнали эту красавицу, – сообщите ее хозяевам, что она – в Киевской городской больнице ветеринарной медицины,

– написали волонтеры.

Важно! Владельцев животных призывают вживлять им чипы и вносить данные о любимцах в Реестр домашних животных. Такие простые шаги помогут быстро находить семью четвероногого, если он потеряется.

История двойного предательства

В парке на Дорогожичах 6 декабря нашли еще одного брошенного песика. Возле него лежали игрушки и записка предыдущей хозяйки.

Женщина написала, что не на кого оставить друга, потому что едет на заработки, поэтому решила таким образом избавиться от Джека.

Когда волонтеры забирали хвостатого, он был в стрессе и не хотел никуда идти.

Через несколько дней собаку забрала из приюта семья.

Однако почти сразу они вернули животное обратно.

Текст публикации Центра защиты животных:

К сожалению, подобные истории в последнее время – совсем не редкость. Девочке на фото примерно год, вчера о ней нам сообщили неравнодушные киевляне. Ее заметили возле "Эпицентра" на проспекте Бандеры, собака провела несколько часов привязанной возле гипермаркета, пока, наконец, не оказалась у нас.

И все же мы надеемся на лучшее. Возможно, ее хозяева по каким-то причинам не смогли забрать животное, возможно, они его ищут. Поэтому, если вы узнали эту красавицу, – сообщите ее хозяевам, что она – в Киевской городской больнице ветеринарной медицины.

И, кстати, в таких случаях очень помогает наличие чипа у животного и его регистрация в Реестре домашних животных. Благодаря реестру найти хозяев потерянного животного – очень просто!