На Дніпропетровщині жінка народила шосту дитину в кареті швидкої

У Дніпропетровській області жінка народила свою шосту дитину дорогою до лікарні. Пологи довелося приймати працівникам швидкої допомоги.

Інформація про те, що у жінки почалися перейми, надійшла медикам із селища Веселе. Вони вирушили на виклик.

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Жінка народила в авто швидкої

Карета швидкої допомоги приїхала забрати жінку, яка готувалася стати мамою, її розмістили в автомобіль. А далі дорогою до в Павлоградського пологового будинку вона почала народжувати. Пологи довелося приймати фельдшерам прямо в машині швидкої допомоги.

Завдяки вправним діям, знанням та досвіду фельдшерки Валентини Боровенської пологи пройшли без ускладнень для жінки та немовляти,

– йдеться у повідомленні.

Новонародженого хлопчика назвали Михайликом. Він – шоста дитина у сім'ї, вдома на нього чекають ще троє братиків та дві сестрички.

До слова, для фельдшерки, в якої за плечима вже 14 років роботи, це не перший схожий випадок. За час роботи вона встигла надати допомогу "на ходу" п'яти породіллям.

Нестандартні місця, де жінки народжували дітей