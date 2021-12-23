Дніпровський маршрутник шокував містян "сліпою" їздою

Водій маршрутки №21 у Дніпрі їхав містом з абсолютно нерозчищеним склом. Обурливе відео оприлюднили у мережі 23 грудня.

На кадрах видно, що скло через мороз покрилося шаром льоду і стало абсолютно непрозорим. Втім, водій навіть і не думав його очистити або прогріти авто. Він рушив у рейс, їдучи дорогою майже наосліп.

Актуальне Водійка харківського тролейбуса всю дорогу сиділа в телефоні: обурливе відео

"Автопілот Ілона Маска"

Дніпрян обурила така безвідповідальність маршрутника. У коментарях вони із сарказмом зазначили, що, певно, його авто обладнане автопілотом, як Tesla Ілона Маска. Деякі люди порівняли водія, який дивився на дорогу лише крізь тонку щілину протертого скла, із камікадзе.

Вони переконані, що доти, доки транспорт в такому стані їздитиме вулицями міста, про зменшення кількості аварій мріяти марно.

Маршрутникам правила не писані

У Києві через різке погіршення погоди та снігопад 21 грудня утворилися великі затори. Один водій маршрутки вирішив об'їхати їх просто по тротуару, не зважаючи на перехожих. Небайдужі водії зафільмували порушника та виклали відео з інцидентом у мережу.

У Дніпрі маршрутник їхав наосліп із замерзлим склом: відео