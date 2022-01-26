Контррозвідка заблокувала продаж деталей військових літаків за кордон: кого затримала СБУ

СБУ завершила розслідування схеми продажу деталей військових літаків за кордон. Підозрюють двох жителів Дніпропетровщини.

За даними слідчих, зловмисники скупляли частини техніки та перевозили в сусідні країни. Проте наразі не розголошують, у які саме.

Зауважте Насаджували культи Кремля: у Білій Церкві СБУ викрила розповсюджувачів російської пропаганди

Затримали партію в момент вивезення

Цю схему викрили ще наприкінці минулого року. А про завершення розслідування повідомили 26 січня. Контррозвідники блокували схему в ході запобігання загрозам оборонному потенціалу України.

Вони блокували чергову партію на одному з митних постів Київщини. Її якраз намагалися незаконного переправити через державний кордон. Щоб встановити, що виявлена продукція є товарами військового призначення, провели її експертизу.



Одна з деталей, яку везли до сусідньої країни/ Фото СБУ

Кого підозрюють у злочині

СБУ встановила, що скупляли деталі військових літаків два жителі Дніпропетровщини. В останній такій партії намагалися вивезти авіаційні помпи та контактори.

Закордоном зловмисники, ймовірно, продавали деталі для потреб військово-промислових підприємств та військових об'єктів цих країн. Тобто це безпосередньо могло сприяти посиленню армії держав, які є ворожими для України.



Склад із контрабандними деталями військової авіації / Фото СБУ

Що загрожує затриманому

Правоохоронці наразі вже оголосили підозру одному чоловікові, якого вважають організатором схеми. Його судитимуть за статтею про порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. Якщо вину зловмисника зможуть довести, він відправиться до в'язниці на 3 роки.

Нещодавно таке вже було

22 жовтня повідомили, що викрили схожу схему в Харкові. Проте там усе мало значно більші масштаби. Слідчі з'ясували, що на одному з держпідприємств міста організували тіньове виробництво деталей для авіації.

Мовилося про переправлення через кордон частин винищувачів МіГ-29, Су-27 та Су-30. Окрім цього, розробляли складові ударних гелікоптерів Мі-24 і транспортно-бойових вертольотів Мі-35. Ці складові техніки постачали напряму до Росії.

Цікаво – показали інше затримання контррозвідки: дивіться відео

Читайте повний текст допису СБУ Дніпропетровщини:

СБУ завершила розслідування щодо організатора схеми продажу за кордон авіаційних деталей. Перед судом постане викритий Службою безпеки України організатор каналу незаконного вивезення з України товарів військового призначення.

Канал був виявлений і заблокований контррозвідниками СБУ наприкінці минулого року у ході виконання комплексних заходів із запобігання загрозам оборонному потенціалу України. Встановлено, що двоє мешканців Дніпропетровщини скуповували на території України авіаційні агрегати та деталі до військової техніки (авіаційні помпи та контактори), вивозили їх до країн близького закордоння та збували для потреб військово-промислових підприємств та військових об’єктів цих країн.

Співробітники СБУ блокували чергову партію на одному з митних постів Київської митниці при спробі незаконного переправлення її через державний кордон.

За результатом проведеної експертизи, в рамках якої підтверджено належність продукції до товарів військового призначення, слідчі СБ України повідомили про підозру одному зі зловмисників.

Санкція інкримінованої йому статті 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України передбачає до 3 років позбавлення волі.

Наразі обвинувальний акт стосовно зловмисника скеровано до суду.