У Кривому Розі агресивні учасники ДТП побилися з нацгвардійцями та покусали патрульного

У Кривому Розі сталася ДТП за участі легкових автомобілів Volkswagen і Mitsubishi. Після аварії учасники влаштували сутичку з нацгвардійцями та поліцейськими.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася ввечері 20 листопада на вулиці Електрозаводській.

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ДТП і бійка у Кривому Розі

Водій Mitsubishi, виїжджаючи з двору, не пропустив Volkswagen унаслідок чого й сталося зіткнення, після якого автомобілі розвернуло. На допомогу постраждалим прибігли нацгвардійці.

Однак чоловіки, які їхали у Volkswagen, поводилися агресивно – один із них навіть ударив правоохоронця ногою в груди. Врегулювати конфлікт намагалися поліцейські, що прибули на місце.

Втихомирити учасників дорожньо-транспортної пригоди не вдалося, тому їх затримали.

Прокусив руку патрульному

Під час цього один із чоловіків прокусив руку патрульному. Окрім цього, за одного із них почали заступатися батьки, обурені діями поліцейських та нацгвардійців, вимагали, щоб його оглянули медики.

Правоохоронці підозрюють, що водій та пасажир Volkswagen на момент аварії перебували у стані алкогольного сп'яніння. У ДТП постраждав водій Mitsubishi. Також меддопомогу надали патрульному.

У Кривому Розі сталася ДТП / Фото 0564

У Кривому Розі сталася ДТП: дивіться відео