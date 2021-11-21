Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 20 ноября на улице Электрозаводской.

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ДТП и драка в Кривом Роге

Водитель Mitsubishi, выезжая со двора, не пропустил Volkswagen, в результате чего и произошло столкновение, после которого автомобили развернуло. На помощь пострадавшим прибежали нацгвардейцы.

Однако мужчины, которые ехали в Volkswagen, вели себя агрессивно, один из них даже ударил правоохранителя ногой в грудь. Урегулировать конфликт пытались прибывшие на место полицейские.

Утихомирить участников дорожно-транспортного происшествия не удалось, поэтому их задержали.

Прокусил руку патрульному

Во время этого один из мужчин прокусил руку патрульному. Кроме того, за одного из них начали заступаться родители, возмущенные действиями полицейских и нацгвардейцев, требовали, чтобы его осмотрели медики.

Правоохранители подозревают, что водитель и пассажир Volkswagen на момент аварии находились в состоянии алкогольного опьянения. В ДТП пострадал водитель Mitsubishi. Также медпомощь оказали патрульному.

В Кривом Роге произошло ДТП / Фото 0564

В Кривом Роге произошло ДТП: смотрите видео