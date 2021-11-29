У Кривому Розі пацієнт вистрибнув з вікна COVID-лікарні: медики назвали причину

У криворізькій лікарні, де лікують хворих на коронавірус, 29 листопада наклав на себе руки пацієнт. Літній чоловік вистрибнув з вікна 8 поверху.

Корпус міської лікарні №16, де це сталося, розташований на вулиці Мусоргського, 32а. Згодом лікарі прокоментували трагедію та розповіли, чому це трапилося.

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Що спонукало його це зробити

Загиблому чоловікові було 64 роки. На фото з місця помітно, що він приземлився на клумбу поряд із медустановою. На жаль, отримані травми були несумісні з життям.



Правоохоронці на місці трагедії / Фото "Свои. Кривой Рог"

Лікарі підтвердили, що загиблий лікувався від COVID-19. Однак додали, що в нього були й інші важкі захворювання, які й могли зумовили такий вичинок.

За словами керівника лікарні, у загиблого раніше діагностували хронічну енцефалопатію на тлі генералізованого атеросклерозу. Мовляв, саме ці захворювання призводять до таких поведінкових порушень.



Місце, куди впав цей чоловік / Фото "Свои. Кривой Рог"

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