У Кривому Розі підлітки залізли на ханукію та запалили смолоскип

У Кривому Розі 4 грудня група підлітків осквернила ханукію. Відбулося це під час концерту блогера Дениса Опари, відомого як "Супер Денчик".

Підлітки запалили смолоскип

Інцидент трапився на артмайданчику біля парку імені Тараса Шевченка. Концерт відбувався на вулиці.

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Фанат "Супер Денчика" вирішив вилізти на ханукію та запалити смолоскип. Згодом до нього долучилися ще кілька підлітків.

Хлопців затримали поліцейські

Пізніше на місце інциденту приїхали правоохоронці. Вони затримали фанатів блогера затримали. Виявилося, що ті – неповнолітні.

З підлітками провели бесіду та відпустили додому. А на батьків деяких із них склали адмінпротоколи про неналежне виконання батьківських обов'язків.

У Кривому Розі підлітки вилізли на Ханукію: відео