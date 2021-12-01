Записи з відверто сепаратистськими висловами з'явилися на сторінці киянки з ніком osobenayaaaaa у тіктоці. Через кілька годин, коли вчинок дівчини набув розголосу, вона видалила відео.

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Крім того, школярка попросила у всіх вибачення, однак зазначила, що поглиблено вивчає історію та не вбачає проблеми у своєму ставленні до Росії.

Закликала віддати Донбас та Крим

У своїй промові 17-річна тіктокерка розповіла про те, що завжди хотіла жити у Санкт-Петербурзі.

При цьому підліток зазначила, що не вірить у напад Росії на Україну, а аргументувала це "своїми знаннями".

Дівчина запропонувала всім відмовитися від захоплених окупантами земель та писати заповіти, оскільки в лютому очікується напад Росії. Також вона підтримала квазіреспубліки та бойовиків.



Якщо ми не можемо протистояти та зберегти свої землі, чому ми не можемо їх просто віддати? “ДНР", "ЛНР", – ви круті! Я за вас руками і ногами. Але навіщо Україні ці землі, де їх не беруть, не хочуть? Навіщо? Якщо на нас у лютому нападуть і ми всі помремо, то треба писати заповіт,

– розповіла фанатка Росії.

Дивіться відео висловів блогерки з Києва:

В іношому відео тіктокерка розповіла про те, що "її не так зрозуміли", а сама вона не так висловилась.

Дивіться відео "вибачень" тіктокерки з Києва за проросійські вислови: