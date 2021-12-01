Записи с откровенно сепаратистскими высказываниями появились на странице киевлянки с ником osobenayaaaaa в тектоке. Через несколько часов, когда поступок девушки получил огласку, она удалила видео.
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Кроме того, школьница попросила у всех прощения, однако отметила, что углубленно изучает историю и не видит проблемы в своем отношении к России.
Призывала отдать Донбасс и Крым
- В своей речи 17-летняя тиктокерша рассказала о том, что всегда хотела жить в Санкт-Петербурге.
- При этом подросток отметила, что не верит в нападение России на Украину, а аргументировала это своими знаниями.
- Девушка предложила всем отказаться от захваченных оккупантами земель и писать завещания, поскольку в феврале ожидается нападение России. Также она поддержала квазиреспублики и боевиков.
Если мы не можем противостоять и сохранить свои земли, то почему мы не можем их просто отдать? "ДНР", "ЛНР", – вы крутые! Я за вас руками и ногами. Но зачем Украине эти земли, где их не берут, не хотят? Зачем? Если на нас в феврале нападут и мы все умрем, то надо писать завещание,
– рассказала фанатка России.
Смотрите видео изречений блоггерши из Киева:
В другом видео тиктокерша рассказала о том, что "ее не так поняли", а сама она не так выразилась.
Смотрите видео извинений тиктокерши из Киева за пророссийские изречения: