Записи с откровенно сепаратистскими высказываниями появились на странице киевлянки с ником osobenayaaaaa в тектоке. Через несколько часов, когда поступок девушки получил огласку, она удалила видео.

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Кроме того, школьница попросила у всех прощения, однако отметила, что углубленно изучает историю и не видит проблемы в своем отношении к России.

Призывала отдать Донбасс и Крым

В своей речи 17-летняя тиктокерша рассказала о том, что всегда хотела жить в Санкт-Петербурге.

При этом подросток отметила, что не верит в нападение России на Украину, а аргументировала это своими знаниями.

Девушка предложила всем отказаться от захваченных оккупантами земель и писать завещания, поскольку в феврале ожидается нападение России. Также она поддержала квазиреспублики и боевиков.

Если мы не можем противостоять и сохранить свои земли, то почему мы не можем их просто отдать? "ДНР", "ЛНР", – вы крутые! Я за вас руками и ногами. Но зачем Украине эти земли, где их не берут, не хотят? Зачем? Если на нас в феврале нападут и мы все умрем, то надо писать завещание,

– рассказала фанатка России.

Смотрите видео изречений блоггерши из Киева:

В другом видео тиктокерша рассказала о том, что "ее не так поняли", а сама она не так выразилась.

Смотрите видео извинений тиктокерши из Киева за пророссийские изречения: