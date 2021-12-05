Подростки зажгли факел

Инцидент произошел на артплощадке возле парка имени Тараса Шевченко. Концерт проходил на улице.

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Фанат "Супер Денчика" решил взобраться на ханукию и зажечь факел. Впоследствии к нему присоединились еще несколько подростков.

Ребят задержали полицейские

Позже на место инцидента приехали правоохранители. Они задержали фанатов блогера. Оказалось, что те – несовершеннолетние.

С подростками провели беседу и отпустили домой. А на родителей некоторых из них составили админпротоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

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