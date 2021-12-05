Подростки зажгли факел
Инцидент произошел на артплощадке возле парка имени Тараса Шевченко. Концерт проходил на улице.
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Фанат "Супер Денчика" решил взобраться на ханукию и зажечь факел. Впоследствии к нему присоединились еще несколько подростков.
Ребят задержали полицейские
Позже на место инцидента приехали правоохранители. Они задержали фанатов блогера. Оказалось, что те – несовершеннолетние.
С подростками провели беседу и отпустили домой. А на родителей некоторых из них составили админпротоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
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Что известно о ханукии
Ханукия – это символ света, зажигаемый в течение 8 дней праздника Ханука. Главный обряд праздника символизирует духовную стойкость и победу святости над нечистотой, света над тьмой окружающего. В старину в светильники наливали масло, а теперь устанавливают свечи.
Они символизируют чудо, которое произошло во времена восстания и победы Маккавеев над греками, – единственного кувшина с освященным маслом хватило на 8 дней горения Меноры.
Источник: Википедия