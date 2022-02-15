Можуть перевіряти документи: на Дніпропетровщині відбудуться масштабні навчання СБУ

Антитерористичний центр при управлінні Служби безпеки України розпочав багатоетапні навчання у Дніпропетровській області. Відпрацьовуватимуть контрдиверсійні дії.

Про це повідомили в місцевому управлінні СБУ. Навчання стартували 15 лютого і триматимуть до початку березня.

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Навчання СБУ на Дніпропетровщині

За інформацією Служби безпеки, це будуть контрдиверсійні навчання. Вони відбуватимуться в кілька етапів.

Під час тренувань силовики відпрацьовуватимуть захист об'єктів критичної інфраструктури і співпрацю з владою. Вчитимуться також виявляти й затримувати умовних диверсантів.

У навчаннях застосовуватимуть реальну спецтехніку та озброєння, щоб було більш реалістично. Відтак у Дніпропетровській області можливе запровадження особливого режиму. Мовиться про:

тимчасове обмеження або заборону руху транспорту та пішоходів;

перевірки документів;

огляд особистих речей і авто.

Громадян просять з розумінням поставитися до незручностей. Під час перебування на Дніпропетровщині кожен повинен мати при собі документи на посвідчення особи та спокійно реагувати на вимоги правоохоронців.

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Виявлення диверсантів

У СБУ наголосили, що тренування відбуваються з дотриманням законодавства й прав та свобод людини.

Водночас українців просять повідомляти про підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об'єктів та інших важливих будівель, фотографують, знімають на відео чи використовують дрони.

У таких випадках просять телефонувати до місцевого управління СБУ за телефоном 056-744-85-19 або на спецлінію поліції 102.

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