Об этом сообщили в местном управлении СБУ. Учения стартовали 15 февраля и будут продолжаться до начала марта.

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Учения СБУ в Днепропетровской области

По информации Службы безопасности, это будут контрдиверсионные учения. Они пройдут в несколько этапов.

В ходе тренировок силовики будут отрабатывать защиту объектов критической инфраструктуры и сотрудничество с властями. Будут учиться также выявлять и задерживать условных диверсантов.

В учениях будут применять реальную спецтехнику и вооружение, чтобы было более реалистично. Поэтому в Днепропетровской области возможно введение особого режима. Речь идет о:

временном ограничении или запрете движения транспорта и пешеходов;

проверке документов;

осмотре личных вещей и авто.

Граждан просят с пониманием отнестись к неудобствам. Во время пребывания в Днепропетровской области каждый должен иметь при себе документы, подтверждающие личность, и спокойно реагировать на требования правоохранителей.

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Выявление диверсантов

В СБУ подчеркнули, что тренировки проходят с соблюдением законодательства и прав и свобод человека.

В то же время украинцев просят сообщать о подозрительных лицах, которые проявляют повышенный интерес к военным объектам и другим важным зданиям, фотографируют, снимают на видео или используют дроны.

В таких случаях просят звонить в местное управление СБУ по телефону 056-744-85-19 или на спецлинию полиции 102.

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