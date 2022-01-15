"Назавжди 23": у Дніпрі попрощалися із воїном, який загинув на Донбасі

У Дніпрі попрощалися із 23-річним Іллею Супруном, який загинув на Донбасі 10 січня. Він служив у 25 окремій повітряно-десантній бригаді, був лейтенантом і командував взводом.

Ілля Супрун загинув біля селища Крута Балка Ясинуватського району на Донбасі. Він підірвався на вибухівці і отримав смертельне поранення, коли відновлював мінно-вибухові огорожі.

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Що відомо про загиблого

Ілля Супрун жив із мамою у Дніпрі. Воїн закінчив Дніпровський ліцей інформаційних технологій та Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові.

Одразу після закінчення навчання у 2020 році уклав контракт та поїхав на передову. Спочатку служив у Гвардійському, а потім – на Донбасі. Загалом у зоні бойових дій загиблий пробув 5 місяців.

Був справжнім другом

На прощання з Іллею Супруном прийшли побратими, рідні, друзі та небайдужі дніпряни.

Я ще не зустрічав таких щирих та відданих своїй справі людей. Ілля був справжнім патріотом, справжнім воїном за духом. Він дуже сильно вірив у те, що робив. До того, як я із ним познайомився, я не знав, що можна так сильно вірити і так щиро. Він був моїм справжнім другом,

– розповів побратим загиблого Анатолій.



Загиблий воїн 5 місяців пробув у зоні бойових дій / Фото Суспільне Дніпро

Сусідка Лілія Рогозіна знала Іллю Супруна з дитинства.

Він був дуже добрий та чуйний хлопець, усіх любив. Завжди заходив у гості, коли приїжджав з армії, питав, чи треба якась допомога. Для мене він був, як рідний, тому мені дуже боляче зараз. Він дуже добре навчався у ліцеї, але завжди мріяв про армію і вступив у військову академію. Мріяв служити Україні,

– поділилась жінка.



З воїном прийшли прощатись побратими, друзі, рідні та мешканці Дніпра / Фото Суспільне Дніпро

Що відомо про ситуацію на Донбасі