Илья Супрун погиб возле поселка Крутая Балка Ясиноватского района на Донбассе. Он подорвался на взрывчатке и получил смертельное ранение, когда восстанавливал минно-взрывные ограждения.
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Что известно о погибшем
Илья Супрун жил с мамой в Днепре. Воин окончил Днепровский лицей информационных технологий и Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове.
Сразу после окончания учебы в 2020 году заключил контракт и уехал на передовую. Сначала служил в Гвардейском, а потом – на Донбассе. Всего в зоне боевых действий погибший пробыл 5 месяцев.
Был настоящим другом
На прощание с Ильей Супруном пришли побратимы, родные, друзья и неравнодушные днепряне.
Я еще не встречал таких искренних и преданных своему делу людей. Илья был настоящим патриотом, настоящим воином по духу. Он очень сильно верил в то, что делал. До того как я с ним познакомился, я не знал, что можно так сильно верить и так искренне. Он был моим настоящим другом,
– рассказал побратим погибшего Анатолий.
Погибший воин 5 месяцев пробыл в зоне боевых действий / Фото "Суспільне Дніпро"
Соседка Лилия Рогозина знала Илью Супруна с детства.
Он был очень добрый и отзывчивый парень, всех любил. Всегда заходил в гости, когда приезжал из армии, спрашивал, надо ли какая-то помощь. Для меня он был как родной, поэтому мне очень больно сейчас. Он очень хорошо учился в лицее, но всегда мечтал об армии и поступил в военную академию. Мечтал служить Украине,
– поделилась женщина.
С воином пришли прощаться побратимы, друзья, родные и жители Днепра / Фото "Суспільне Дніпро"
Что известно о ситуации на Донбассе
- Оккупанты продолжают цинично нарушать режим тишины на Донбассе, обстреливая позиции военнослужащих ВСУ. В течение 2021 года из-за действий пророссийских боевиков Украина потеряла 84 своих защитников.
- Также руководители оборонных предприятий и Сухопутных войск работают над перевооружением Вооруженных сил. В Киеве состоялась встреча с руководителями 15 основных государственных и негосударственных предприятий оборонно-промышленного комплекса.
- В Донецкой области 14 января почтили память погибших в теракте под Волновахой. Прошло уже 7 лет после циничного обстрела оккупантов из градов. На митинг-реквием пришли местные жители и военнослужащие.