Илья Супрун погиб возле поселка Крутая Балка Ясиноватского района на Донбассе. Он подорвался на взрывчатке и получил смертельное ранение, когда восстанавливал минно-взрывные ограждения.

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Что известно о погибшем

Илья Супрун жил с мамой в Днепре. Воин окончил Днепровский лицей информационных технологий и Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове.

Сразу после окончания учебы в 2020 году заключил контракт и уехал на передовую. Сначала служил в Гвардейском, а потом – на Донбассе. Всего в зоне боевых действий погибший пробыл 5 месяцев.

Был настоящим другом

На прощание с Ильей Супруном пришли побратимы, родные, друзья и неравнодушные днепряне.

Я еще не встречал таких искренних и преданных своему делу людей. Илья был настоящим патриотом, настоящим воином по духу. Он очень сильно верил в то, что делал. До того как я с ним познакомился, я не знал, что можно так сильно верить и так искренне. Он был моим настоящим другом,

– рассказал побратим погибшего Анатолий.



Погибший воин 5 месяцев пробыл в зоне боевых действий / Фото "Суспільне Дніпро"

Соседка Лилия Рогозина знала Илью Супруна с детства.

Он был очень добрый и отзывчивый парень, всех любил. Всегда заходил в гости, когда приезжал из армии, спрашивал, надо ли какая-то помощь. Для меня он был как родной, поэтому мне очень больно сейчас. Он очень хорошо учился в лицее, но всегда мечтал об армии и поступил в военную академию. Мечтал служить Украине,

– поделилась женщина.



С воином пришли прощаться побратимы, друзья, родные и жители Днепра / Фото "Суспільне Дніпро"

Что известно о ситуации на Донбассе