"Нема змоги годувати": у Кривому Розі жінка залишила 9 дітей прямо на вулиці

У Кривому Розі мати покинула своїх 9 дітей під будівлею міськради. Вона хотіла, щоб про неповнолітніх подбала держава.

Зараз діти перебувають у центрі реабілітації. Їм від 3 до 16 років.

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Дітей залишала з речами й документами

Головна спеціалістка міської Служби у справах дітей Юлія Єланцева розповіла, що старші діти самі пояснили, що їхня мама привезла всіх до будівлі виконкому Криворізької міськради й залишила там.

Приїхали вони з Широківського району, де раніше проживали. Мама пішла в невідомому напрямку. При дітях були особисті речі й документи,

– пояснила Єланцева.

Горе-мати пояснила свій вчинок на відео, яке оприлюднили в місцевому телеграм-каналі. Вона поскаржилась, що не може прогодувати дітей.

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"У мене немає змоги годувати. Я не можу оформити ніяку допомогу щодо забезпечення (дітей – 24 канал) і заміні аліментів. Дітям немає нормальних умов для проживання. Не можу зробити", – сказала багатодітна мати.

Жінка вже вдруге покидає дітей

Це вже 2 випадок, коли жінка залишає своїх дітей. Саме тому дехто з них перебував раніше в Криворізькому центрі реабілітації. Наразі з дітьми працюють психологи закладу.

Діток 9 – це 2 дівчинки й 7 хлопчиків. Дітей попередньо обстежили у лікарні. Вони здорові, чистенькі та охайні. Олена Колос Директорка Центру соціально-психологічної реабілітації дітей

Психологиня Олена Зеленська запевнила, що діти зараз перебувають у напруженому й гострому стані. "Вони внутрішньо переживають травматично-складну сімейну ситуацію", – додала вона.

Покинута будівля за місцем прописки

За місцем реєстрації 34-річної матері у Центрально-Міському районі міста – закинута будівля. Там не те, що жити навіть переночувати не можна. Дах та двері зламані, шибки побиті. Сусіди кажуть, не бачили її тут давно.

Сусідка Марія Гутовська відзначила, що не бачили горе-матір приблизно рік. Проте вона приходила сюди, коли провідувала батьків на цвинтарі.

Вона біжить десь щось купить і каже: "Тітко Марусю, ідіть, подивитесь за дітьми, а я збігаю скуплюсь". То я завжди їй допомагала. Піду дітям телевізор увімкну і посиджу біля них,

– пригадала сусідка.

Горе-матері загрожує позбавлення волі

Тим часом над справою покинутих дітей працюють правоохоронці. Вони відкрили кримінальне провадження.

Щодо жінки відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 166 Кримінального Кодексу України, а саме про злісне невиконання обов'язків із догляду за дітьми. Ангеліна Крадожон Речниця Криворізького районного управління поліції

Раніше жінці вже виписували штраф за невиконання батьківських обов'язків. Цього разу їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

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Тим часом як далі бути із її дітьми та чи позбавляти батьківських прав, наразі вирішують відповідні соціальні служби. Проте чому місцева влада не допомогла багатодітній сім'ї, щоб мати не вдавалась до радикальних дії, досі не ясно.