В настоящее время дети находятся в центре реабилитации. Им от 3 до 16 лет.

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Детей оставляла с вещами и документами

Главная специалист городской Службы по делам детей Юлия Еланцева рассказала, что старшие дети сами объяснили, что их мама привезла всех в здание исполкома Криворожского горсовета и оставила там.

Приехали они из Широковского района, где раньше проживали. Мама ушла в неизвестном направлении. При детях были личные вещи и документы,

– объяснила Еланцева.

Горе-мать объяснила свой поступок на видео, которое обнародовали в местном телеграм-канале. Она пожаловалась, что не может прокормить детей.

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"У меня нет возможности кормить. Я не могу оформить никакую помощь по обеспечению (детей – 24 канал) и замене алиментов. Детям нет нормальных условий для проживания. Не могу сделать", – сказала мать.

Женщина уже второй раз бросает детей

Это уже 2 случай, когда женщина бросает своих детей. Именно поэтому некоторые из них находились ранее в Криворожском центре реабилитации. В настоящее время с детьми работают психологи учреждения.

Деток 9 – это 2 девочки и 7 мальчиков. Детей предварительно обследовали в больнице. Они здоровые, чистенькие и чистоплотные. Елена Колос Директор Центра социально-психологической реабилитации детей

Психолог Елена Зеленская заверила, что дети сейчас находятся в напряженном и остром состоянии. "Они внутренне переживают травматически-сложную семейную ситуацию", – добавила она.

Покинутое здание по месту прописки

По месту регистрации 34-летней матери в Центрально-городском районе города – заброшенное здание. Там не то что жить даже переночевать нельзя. Крыша и дверь сломаны, стекла разбиты. Соседи говорят, не видели ее здесь давно.

Соседка Мария Гутовская отметила, что не видели горе-мать примерно год. Однако она приходила сюда, когда навещала родителей на кладбище.

Она бежит где-то что-то купить и говорит: "Тетя Маруся, идите, посмотрите за детьми, а я сбегаю скуплюсь". Так я всегда ей помогала. Пойду детям телевизор включу и посижу возле них,

– вспомнила соседка.

Горе-матери грозит лишение свободы

Тем временем над делом брошенных детей работают правоохранители. Они открыли уголовное производство.

В отношении женщины возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 166 Уголовного Кодекса Украины, а именно о злостном невыполнении обязанностей по уходу за детьми. Ангелина Крадожон Пресс-секретарь Криворожского районного управления полиции

Ранее женщине уже выписывали штраф за невыполнение родительских обязанностей. На этот раз ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.

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Между тем как дальше быть с ее детьми и лишать ли родительских прав, сейчас решают соответствующие социальные службы. Однако почему местные власти не помогли многодетной семье, чтобы мать не прибегала к радикальным действиям, до сих пор не ясно.