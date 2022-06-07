Окупанти знову обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровщину: є поранений, пошкодили будинки

Російські вбивці атакували Криворізький район. Вони з "Ураганів" гатили по Зеленодольській громаді.

Про це 7 червня повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

До теми У Дніпрі спалахнула пожежа на підприємстві, вибухнули газові балони: "приліт" не підтвердили

"У нас неспокійно. Криворізький район знову під обстрілами. Вночі ворог ударив з "Ураганів" по Зеленодольській громаді. У Великій Костромці поранений 46-річний чоловік. Він у лікарні. У селі пошкоджені будинки", – написав Резніченко.

Ситуація в області контрольована

За словами очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, постраждалий чоловік отримав осколкове поранення ноги. Він зазначив, що вночі росіяни обстрілювали лише один район.

Протягом ночі повторних обстрілів Криворізького району не зафіксовано, у всіх інших – нині спокійно. Наразі ситуація на Дніпропетровщині контрольована. В кожному куточку області майорить синьо-жовтий стяг, і так буде завжди,

– написав Лукашук.

Деталі про потерпілого

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що окупанти атакували приблизно о 22:30. Стан потерпілого наразі стабільний.

"Госпіталізовано до лікарні №2 Кривого Рогу з діагнозом "множинна вибухова травма, осколкові поранення кінцівок, тулуба та голови", – зазначив Вілкул.

Гатили касетними снарядами

Російські вбивці використовують заборонені міжнародним правом снаряди. Мовиться про касетні боєприпаси. Обстріл трапився 2 червня.

Ще один нічний обстріл

Вночі 7 червня ракетна небезпека була у десятьох українських областях. Вибух пролунав приблизно о 2:50 у Харкові.

До речі Артобстріли та авіаудари росіян: у Генштабі розповіли про ситуацію на основних напрямках

Росіяни руйнують Миколаїв

Окупанти обстрілюють Миколаїв і використовують для цього важку артилерію калібру 203 міліметри. Українські військові повідомляють, що ситуація на фронті залишається напруженою, оскільки загарбники цілять по житлових кварталах, вбивають мирних людей, руйнують цивільні будівлі та нищать транспорт.

Захисникам вдалось 2 рази вдарити з авіації по складах боєприпасів у Миколаївській області.

Зверніть увагу – Ірпінь на Київщині, який зруйнували росіяни, потребує допомоги: дивіться відео