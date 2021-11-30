На перехресті в Дніпрі автівки зіткнулися на величезній швидкості: відео ДТП

У Дніпрі на перехресті вулиць Робітничої та Уральської таксі на швидкості протаранило іншу автівку. Від удару автомобіль таксі майже повністю знищений.

Аварія трапилася пізно ввечері 29 листопада. Інформації про жертв чи постраждалих наразі немає. У поліції інцидент також не коментували з огляду на пізній час.

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ДТП у Дніпрі

Місцеві телеграм-канали опублікували відео аварії. На ньому помітно, як легковик повільно виїздить на перехрестя. У цей момент у нього на величезній швидкості влітає таксі.

Після удару автівки розлетілися в різні сторони. При цьому авто таксі, яке й спричинило аварію, від удару майже повністю знищене. Так само знищений і капот іншої автівки.

ДТП на перехресті в Дніпрі: дивіться відео

Очевидці стверджують, що автомобіль таксі "пролетів" перехрестя на червоне світло світлофора. Втім, точну причину аварії встановлять працівники поліції, яких одразу після ДТП викликали на місце.



Автомобіль таксі після ДТП / Фото "ХД"