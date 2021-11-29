Перевертав автомобілі на бік: невідомий "Геракл" відзначився дивним вчинком у Кривому Розі
Джерело:"Информатор"
Незвичайний інцидент трапився у Кривому Розі. Чоловік виявив дивну ініціативу – перевертав припарковані автомобілі на бік.
Звісно, для деяких автівок не минулося без пошкоджень. Зараз поліція розшукує чоловіка та встановлює усі обставини події.
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"Кінг Конг повернувся": невідомий вручну перевертав автомобілі у Кривому Розі
Сталося усе 25 листопада приблизно о 23 годині на автомобільній стоянці у мікрорайоні Зарічний в Кривому Розі. Місцеві мешканці побачили несподіване:
- Кілька припаркованих машин акуратно в рядочок лежали на боці.
- Кажуть, невідомий чоловік поперевертав їх вручну.
Відео наслідків інциденту опублікували у телеграм-каналі Informator Video 18+.
Люди побачили таку картину: кілька автівок лежали в рядочок на боці / Фото "Информатор"
Про особу зловмисника наразі нічого невідомо, як і про мотиви його вчинку. Утім, поліція, пишуть місцеві ЗМІ, вже розшукує чоловіка.
Тим часом у телеграмі "Ху***й Днепр" показали начебто кадри, власне, процесу перевертання.
Це начебто саме той чоловік, що перевертав авто у Кривому Розі / Фото "Ху***й Днепр"
Природно, незвичайна подія вже стала приводом для жартів місцевих мешканців у мережі, які іронічно оцінили вчинок хулігана:
- "Геракл, б***ь".
- "Кінг Конг повернувся".
- "Йому не потрібні машини, бо він сам машина".
Місцеві вже жартують з інциденту / Скриншот Telegraf