Перевертав автомобілі на бік: невідомий "Геракл" відзначився дивним вчинком у Кривому Розі

Незвичайний інцидент трапився у Кривому Розі. Чоловік виявив дивну ініціативу – перевертав припарковані автомобілі на бік.

Звісно, для деяких автівок не минулося без пошкоджень. Зараз поліція розшукує чоловіка та встановлює усі обставини події.

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"Кінг Конг повернувся": невідомий вручну перевертав автомобілі у Кривому Розі

Сталося усе 25 листопада приблизно о 23 годині на автомобільній стоянці у мікрорайоні Зарічний в Кривому Розі. Місцеві мешканці побачили несподіване:

Кілька припаркованих машин акуратно в рядочок лежали на боці.

Кажуть, невідомий чоловік поперевертав їх вручну.

Відео наслідків інциденту опублікували у телеграм-каналі Informator Video 18+.



Люди побачили таку картину: кілька автівок лежали в рядочок на боці / Фото "Информатор"

Про особу зловмисника наразі нічого невідомо, як і про мотиви його вчинку. Утім, поліція, пишуть місцеві ЗМІ, вже розшукує чоловіка.

Тим часом у телеграмі "Ху***й Днепр" показали начебто кадри, власне, процесу перевертання.



Це начебто саме той чоловік, що перевертав авто у Кривому Розі / Фото "Ху***й Днепр"

Природно, незвичайна подія вже стала приводом для жартів місцевих мешканців у мережі, які іронічно оцінили вчинок хулігана:

"Геракл, б***ь".

"Кінг Конг повернувся".

"Йому не потрібні машини, бо він сам машина".



Місцеві вже жартують з інциденту / Скриншот Telegraf