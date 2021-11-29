Естественно, для некоторых автомобилей не обошлось без повреждений. Сейчас полиция разыскивает мужчину и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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"Кинг Конг вернулся": неизвестный вручную переворачивал автомобили в Кривом Роге

Произошло все 25 ноября около 23 часов на автомобильной стоянке в микрорайоне Заречный в Кривом Роге. Местные жители увидели неожиданное:

Несколько припаркованных машин аккуратно в ряд лежали на боку.

Говорят, неизвестный мужчина перевернул их вручную.

Видео последствий инцидента было опубликовано в телеграм-канале Informator Video 18+.



Люди увидели такую ​​картину: несколько автомобилей лежали в ряд на боку / Фото "Информатор"

О личности злоумышленника пока ничего не известно, как и о мотивах его поступка. Впрочем, полиция, пишут местные СМИ, уже разыскивает мужчину.

Тем временем в телеграмме "Ху***й Днепр" показали якобы кадры, собственно, процесса переворачивания.



Это вроде бы именно тот мужчина, который переворачивал авто в Кривом Роге / Фото "Ху***й Днепр"

Конечно, необычное событие уже стало поводом для шуток местных жителей в сети, иронически оценивших поступок хулигана:

"Геракл, б***ь".

"Кинг Конг вернулся".

"Ему не нужны машины, потому что он сам машина".