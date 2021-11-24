Під Дніпром у ДТП потрапила вантажівка з мандаринами

На трасі Дніпро – Миколаїв водій вантажівки Mercedes не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Відомо, що чоловік перевозив мандарини. У результаті аварії ніхто не постраждав.

Аварія сталася 24 листопада близько 5 ранку. Водій вантажівки злетів у кювет неподалік селища Софіївка Криворізького району.

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Деталі аварії

На місце події викликали рятувальників. Вони встановили, що вантажний автомобіль Mercedes, який перевозив мандарини, з’їхав з дороги у кювет та перекинувся.

У ДТП потрапила вантажівка з мандаринами / Фото ДСНС

Аби уникнути пожежі через аварію, вогнеборці від'єднали клеми від акумуляторної батареї. Загалом працівники ДСНС залучили до роботи 5 рятувальників та 1 одиницю пожежної техніки.

ДТП з вантажівкою у Кривому Розі

У Кривому Розі сталася моторошна ДТП за участю вантажівки Volvo та "ЗАЗ-Таврія". Внаслідок аварії водій легкового автомобіля загинув на місці події.

Пасажирку легкового автомобіля відвезли до найближчого лікувального закладу. За попереднім даними, у жінки діагностували ушкодження колінних суглобів.