Під Дніпром невідомі розгромили музей і міськраду: фото пошкоджень

У Підгородному, що на Дніпропетровщині хулігани пошкодили будівлі міськради, а також місцевого музею. Там не лише побили вікна, а й повалили пам'ятник.

Про це зухвале правопорушення повідомили 30 листопада, а трапилося воно вночі напередодні. Також оприлюднили фото цих пошкоджень і зазначили, що вже є підозрюваний.

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Зірвали банер з героями

Про цей інцидент написали в спільноті Підгородненська ОТГ. У публікації була світлина зруйнованого постаменту з пам'ятником книги.

Також показали розбите вікно одного з приміщень. Однак на цьому хулігани не зупинилися, адже вони ще здерли банер.

У коментарях до допису зазначили, що на ньому були портрети місцевих, які загинули у війні на Донбасі. Проте на фото не видно, чи справді це так.

Інший вандалізм нещодавно

На Харківщині в місті Дергачі невідомі вночі 4 листопада осквернили пам'ятник загиблим у 2 світовій війні. Там не лише відбили частину постаменту, а й повалили огорожу.

Правоохоронці одразу почали встановлювати обставини цього інциденту. Проте так і не повідомили, чи знайшли винних у цьому інциденті.

Читайте повний текст допису зі спільноти Підгородненська ОТГ:

Хроніки нічного Підгородного!

На цей раз постраждало приміщення музею та міської ради є підозрюваний у вчиненні злочину!