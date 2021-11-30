Об этом дерзком правонарушении сообщили 30 ноября, а случилось оно ночью накануне. Также обнародовали фото этих повреждений и отметили, что уже есть подозреваемый.

Заметьте Во второй раз осквернили памятник жертвам Иловайской трагедии в Кривом Роге: фото повреждений

Сорвали баннер с героями

Об этом инциденте написали в сообществе Подгородненская ОТГ. В публикации была фотография разрушенного постамента с памятником книги.

Также показали разбитое окно одного из помещений. Однако на этом хулиганы не остановились, ведь они еще содрали баннер.

В комментариях к сообщению отметили, что на нем были портреты местных, погибших в войне на Донбассе. Однако на фото не видно, действительно ли это так.

Другой вандализм недавно

На Харьковщине в городе Дергачи неизвестные ночью 4 ноября осквернили памятник погибшим во 2 мировой войне. Там не только отбили часть постамента, но и повалили ограждение.

Правоохранители сразу начали устанавливать обстоятельства этого инцидента. Однако так и не сообщили, нашли ли виновных в этом инциденте.

Читайте полный текст сообщения из сообщества Подгородненская ОТГ:

Хроники ночного Подгородного!

На этот раз пострадало помещение музея и городского совета, есть подозреваемый в совершении преступления!