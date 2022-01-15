Під Дніпром на слизькій дорозі перекинулася пожежна машина
15 січня 2022 , 12:35
Джерело:телеграм "Днепр Сейчас"
У селі Кулебівка, що на Дніпропетровщині, ввечері 14 січня сталася ДТП з пожежною машиною. Через слизьку дорогу автомобіль перекинувся.
Інцидент трапився під Новомосковськом, коли пожежна автівка рухалася вулицею. На одному з поворотів машину занесло.
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Під Дніпром перекинулася пожежна машина
У селі Кулебівка ввечері 14 січня в аварію потрапило авто пожежників. Через слизьку дорогу машина перевернулася на бік.
На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Пожежний автомобіль підняли й поставили на колеса.
Під Дніпром перевернулася машина пожежників / Фото "Днепр Сейчас"
ДТП з пожежною машиною: дивіться відео
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