Инцидент произошел под Новомосковском, когда пожарная машина двигалась по улице. На одном из поворотов машину занесло.

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Под Днепром перевернулась пожарная машина

В селе Кулебовка вечером 14 января в аварию попало авто пожарных. Из-за скользкой дороги машина перевернулась на бок.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Пожарный автомобиль подняли и поставили на колеса.



Под Днепром перевернулась машина пожарных / Фото "Днепр Сейчас"

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