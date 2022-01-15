Інцидент трапився під Новомосковськом, коли пожежна автівка рухалася вулицею. На одному з поворотів машину занесло.

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Під Дніпром перекинулася пожежна машина

У селі Кулебівка ввечері 14 січня в аварію потрапило авто пожежників. Через слизьку дорогу машина перевернулася на бік.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Пожежний автомобіль підняли й поставили на колеса.



Під Дніпром перевернулася машина пожежників / Фото "Днепр Сейчас"

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