Піврічне немовля померло від алкоголю: деталі трагедії під Кривим Рогом

На Дніпропетровщині піврічне немовля померло від алкоголю. 24 січня завершили розслідування цієї жахливої події.

Трагедія сталася в ще в листопаді 2020 року в селі Інгулець, що неподалік від Кривого Рогу. Прокуратура передала справу до суду та оприлюднила деталі.

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Батьки хотіли заспокоїти

Слідчі встановили, що подружжя намагалося заспокоїти дитинку, яка довго плакала. Ці люди нагодували 6-місячного хлопчика дитячою сумішшю з пляшки, в якій знаходився етиловий спирт.

Отримана доза алкоголю була надто велика для дитячого організму. Тому малюк згодом помер від сильної інтоксикації організму.

Видання "Перший Криворізький" в грудні повідомило, що батьки визнали свою провину у скоєному злочині в повному обсязі. Також журналістам стало відомо, що ці люди уклали з прокурором відповідні угоди.

Як можуть покарати підозрюваних

Горе-батьків будуть судити за статтею про злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною, що призвело до її смерті. Якщо вину цих людей зможуть довести, їм загрожує від 2 до 5 років ув'язнення.

Інша загибель малечі нещодавно

18 січня повідомили, що в Запоріжжі 29-річна мати залишила 4-місячну дитину у знайомого. Дитина перебувала там у жахливих умовах. Окрім антисанітарії, слідчі також зафіксували ознаки поганого харчування.

Раптово малятку стало погано та цей знайомий матері викликав швидку допомогу. Проте було надто пізно та фельдшери не змогли врятувати немовля. Поліція одразу відкрила кримінальне провадження.

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