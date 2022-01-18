Швидку допомогу у квартиру на вулиці Патріотичній для дитини викликав знайомий матері. Немовля померло під час того, як медики намагались його реанімувати.
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Дівчинку погано доглядали
Лікарі швидкої звернулись до поліції і повідомили, що дівчинка померла через неналежний догляд. На місце прибула слідчо-оперативна група.
Правоохоронці побачили, що в квартирі – повний безлад та антисанітарія, елементарні гігієнічні норми були недотримані.
Матір'ю дитина є місцева жителька
Матір'ю дитини є 29-річна місцева жителька. У минулому році її притягували до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотиків. 17 січня вона залишила немовля на свого 36-річного знайомого. Зараз поліція розшукує жінку.
Дитину залишили в антисанітарних умовах / Фото Нацполіції
Поліція відкрила кримінальне провадження / Фото Нацполіції
Останні злочини з дітьми та неповнолітніми в Україні:
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