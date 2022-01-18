Скорую помощь в квартиру на Патриотической улице для ребенка вызвал знакомый матери. Младенец умер во время того, как медики пытались его реанимировать.

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За девочкой плохо ухаживали

Врачи скорой обратились в полицию и сообщили, что девочка умерла из-за ненадлежащего ухода. На место прибыла следственно-оперативная группа.

Правоохранители увидели, что в квартире полный беспорядок и антисанитария, элементарные гигиенические нормы были не соблюдены.

Мать ребенка – местная жительница

Матерью ребенка является 29-летняя местная жительница. В прошлом году она была привлечена к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков. 17 января она оставила младенца на своего 36-летнего знакомого. Сейчас полиция разыскивает женщину.

У Запоріжжі померло немовля

Ребенка оставили в антисанитарных условиях / Фото Нацполиции

Немовля померло у Запоріжжі

Полиция открыла уголовное производство / Фото Нацполиции

Последние преступления с детьми и несовершеннолетними в Украине:

  • На Запорожье правоохранители обнаружили тело 11-летнего Максима С. из Акимовки. Ребенка разыскивали более 4 месяцев. По предварительной версии, его похитили и убили.
  • В Запорожской области подростки жестоко поиздевались над сверстником. Правоохранители начали уголовное производство.
  • В Черкассах мать снимала порно со своими маленькими дочерьми.
  • Патрульные Харькова 11 января остановили автомобиль, водитель оказался несовершеннолетним, а сбоку возле него сидела его мама.