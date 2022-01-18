Скорую помощь в квартиру на Патриотической улице для ребенка вызвал знакомый матери. Младенец умер во время того, как медики пытались его реанимировать.
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За девочкой плохо ухаживали
Врачи скорой обратились в полицию и сообщили, что девочка умерла из-за ненадлежащего ухода. На место прибыла следственно-оперативная группа.
Правоохранители увидели, что в квартире полный беспорядок и антисанитария, элементарные гигиенические нормы были не соблюдены.
Мать ребенка – местная жительница
Матерью ребенка является 29-летняя местная жительница. В прошлом году она была привлечена к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков. 17 января она оставила младенца на своего 36-летнего знакомого. Сейчас полиция разыскивает женщину.
Ребенка оставили в антисанитарных условиях / Фото Нацполиции
Полиция открыла уголовное производство / Фото Нацполиции
Последние преступления с детьми и несовершеннолетними в Украине:
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