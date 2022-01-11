Інцидент з 14-річним хлопцем трапився на вулиці Леся Сердюка. Він був за кермом автомобіля Lexus, коли його зупинили поліцейські, щоб перевірити документи, помітивши порушення.

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Яке покарання чекає на хлопця

На пасажирському сидінні сиділа мати юнака, яка й дала йому покермувати.

На жінку патрульні склали адміністративну постанову за статтею про передачу керування транспортом особі, яка не має права керування. Штраф за це порушення складає 3 400 гривень.

На хлопця патрульні склали адміністративні протоколи та передали матеріали до суду.

ДТП із підлітками в Україні

У Харкові наприкінці жовтня 2021 року 16-річний підліток на Infiniti спричинив смертельну ДТП. З'ясувалося, що хлопець тоді мчав зі швидкістю у 180 кілометрів за годину.

У місті Червоноград, що на Львівщині, 29 грудня 2021 року сталася жорстка ДТП. Там підліток за кермом BMW врізався в маршрутку. Внаслідок інциденту було 2 потерпілих.

Також 12 грудня 2021 року близько 14:30 на проспекті Соборності у Луцьку трапилася резонансна ДТП. Відомо, що 16-річний водій Renault Megane втікав від патрульних. У салоні його автівки було ще 2 підлітків. Усі вони – студенти першого курсу місцевого коледжу.

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