Погрожували розправою: адвокатці з Дніпра пошкодили автомобіль

Юлія Сегеда, яка надає послуги адвоката в Дніпрі, повідомила про погрози. Через одну зі справ, їй пошкодили автомобіль.

Жінка приїхала в селище Томаківка на Дніпропетровщині 20 січня. Вона планувала отримати документ у місцевій раді, який необхідний для справи, котру веде адвокатка.

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Погрози адвокатці

За словами Юлії Сегеди, ситуація не сподобалася її опонентам, які хотіли внести неправдиві дані до рішення голови Томаківки. Жінці почали погрожувати та пошкодили автомобіль.



Конфлікт виник через документ, який хотіли сфальсифікувати / Фото Юлії Сегеди

Спершу до неї підійшов агресивно налаштований чоловік, який словесно попереджав про можливе пошкодження авто. Коли адвокатка зайшла в будівлю селищної ради, їй прокололи шину та надряпали образливе слово на капоті.

Постраждала одразу викликала на місце поліцію та написала заяву. Відеореєстратор поліції також зафіксував чоловіка, який погрожував жительці Дніпра.

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Безпечний доїзд

На місці пригоди, Юлія Сегеда замінила колесо та поїхала в Дніпро. Вона боялась, що зловмисники ще щось зробили з її автомобілем.

На щастя, жінка безпечно добралася додому. Вона сподівається на те, що поліція розбереться в ситуації та пообіцяла оприлюднити додаткову інформацію щодо ситуації згодом.

"Невтішний висновок – адвокатська машина не є гарантією безпеки, хоч шкодити адвокату, на мій погляд, беззмістовно", – резюмувала Сегеда.

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Текст публікації у фейсбуці:

"Офіційно це відео – моя заява про розправу зі мною за виконання адвокатської діяльності.

Сумно... Якось давно таке було, я вважала, що ми вже в іншому часі живемо... Але ні...

Поліція зняла на відеокамери, як мені погрожували пошкодити автомобіль, і коли ми вийшли, автомобіль був пошкоджений.

Я зараз ще в Томаківці, але скоро мені повертатись в Дніпро. Як вважаєте, я доїду безпечно? Заявляю, що мені загрожує фізична небезпека.

Доповнюю!!! Ще окрім колеса мені подряпали капот, написали на ньому слово "м***р". По-перше, слово "м***р", якщо ви це мали на увазі, пишіть без помилок, по-друге, я не поліцейська, я - адвокат. І таке відношення до поліції мені не подобається.

А співробітникам Томаківського відділу дякую за ставлення та розуміння, прийняли заяву, оглянули авто, склали документи. Сподіваюсь того, хто це зробив, встановлять. До того ж людина, яка погрожувала це зробити, є на відеореєстраторі поліції.

Поясню в чому суть. Я приїхала всього-на-всього отримати документ, який дуже не подобається тим, хто вважає, що вони можуть заблокувати голову ради в його кабінеті і вимагати змінити рішення, тобто внести недостовірні дані. Сподіваюсь, з ним все гаразд, бо поліція також була поруч, але ті, хто мені погрожували, поводили себе як господарі.

UPD: Все гаразд. Я вдома. Дякую за десятки повідомлень, дзвінків, коментарів, репостів. Завтра викладу відеозвернення. На майбутнє буду обережнішою".