Женщина приехала в поселок Томаковка на Днепропетровщине 20 января. Она планировала получить документ в местном совете, который необходим для дела, которое ведет адвокат.

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Угрозы адвокату

По словам Юлии Сегеды, ситуация не понравилась ее оппонентам, которые хотели внести ложные данные в решение главы Томаковки. Женщине начали угрожать и повредили автомобиль.



Конфликт возник из-за документа, который хотели сфальсифицировать / Фото Юлии Сегеды

Сперва к ней подошел агрессивно настроенный мужчина, который словесно предупреждал о возможном повреждении авто. Когда адвокат зашла в здание поселкового совета, ей прокололи шину и нацарапали обидное слово на капоте.

Пострадавшая сразу вызвала на место полицию и написала заявление. Видеорегистратор полиции также зафиксировал мужчину, который угрожал жительнице Днепра.

Адвокату из Днепра угрожали и повредили авто: смотрите видео

Безопасный подъезд

На месте происшествия Юлия Сегеда заменила колесо и поехала в Днепр. Она боялась, что злоумышленники еще что-то сделали с ее автомобилем.

К счастью, женщина благополучно добралась домой. Она надеется на то, что полиция разберется в ситуации и пообещала обнародовать дополнительную информацию по ситуации позже.

"Неутешительный вывод – адвокатская машина не является гарантией безопасности, хотя вредить адвокату, на мой взгляд, бессмысленно", – резюмировала Сегеда.

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Текст публикации в Фейсбуке:

"Официально это видео – мое заявление о расправе со мной за выполнение адвокатской деятельности.

Грустно... Как-то давно такое было, я считала, что мы уже в другом времени живем... Но нет...

Полиция сняла на видеокамеру, как мне угрожали повредить автомобиль, и когда мы вышли, автомобиль был поврежден.

Я сейчас еще в Томаковке, но скоро мне возвращаться в Днепр. Как считаете, я доеду безопасно? Заявляю, что мне угрожает физическая опасность.

Дополняю!!! Еще кроме колеса мне поцарапали капот, написали на нем слово "м***р". Во-первых, слово "м***р", если вы это имели в виду, пишите без ошибок, во-вторых, я не полицейский, я – адвокат. И такое отношение к полиции мне не нравится.

А сотрудникам Томаковского отдела спасибо за отношение и понимание, приняли заявление, осмотрели авто, составили документы. Надеюсь того, кто это сделал, установят. К тому же человек, который угрожал это сделать, есть на видеорегистраторе полиции.

Объясню в чем суть. Я приехала всего-на-всего получить документ, который очень не нравится тем, кто считает, что они могут заблокировать председателя совета в его кабинете и требовать изменить решение, то есть внести недостоверные данные. Надеюсь, с ним все в порядке, потому что полиция тоже была рядом, но те, кто мне угрожали, вели себя как хозяева.

UPD: Все в порядке. Я дома. Спасибо за десятки сообщений, звонков, комментариев, репостов. Завтра выложу видеообращение. На будущее буду осторожнее".