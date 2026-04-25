Люди навіть не встигають оговтатися: деталі підступного удару Росії по Дніпру

У ніч проти 25 квітня Росія масовано атакувала Україну, а один із найтяжчих ударів припав на Дніпро. У місті зруйновано під'їзд 4-поверхового будинку, також пошкоджено житло, автівки, підприємства та магазин.

Депутатка Дніпропетровської обласної ради Катерина Немченко в ефірі 24 Каналу розповіла, що Росія вдарила по Дніпру кількома хвилями з коротким проміжком. За її словами, друга атака сталася невдовзі після першої і припала майже на те саме місце.

Дивіться також У Дніпрі внаслідок атак 5 загиблих: постраждали десятки, серед них 5 дітей

Росія вдарила по Дніпру двічі за короткий час

Немченко розповіла, що останніми тижнями російські обстріли Дніпра лише посилилися, а в ніч проти 25 квітня місто знову пережило важку атаку. Близько третьої ночі один з ударів спричинив великі руйнування в приватному секторі та багатоквартирних будинках, майже одразу почали надходити повідомлення про поранених і загиблих.

Важливо! Росія атакувала Дніпро двома хвилями від ночі до дня. Спершу місто опинилося під комбінованим ударом балістики, крилатих ракет і "Шахедів", а зранку та пізніше вдень пролунали нові вибухи. Загалом атака на Дніпро тривала понад 10 годин.

Через певний час після першого влучання Росія атакувала знову. Другий удар стався після нової тривоги й припав дуже близько до місця першого прильоту, тому в місті знову були нові поранені, нові руйнування інфраструктури і ще одна загибла людина.

Росія завдає підступних ударів, вони ще й б'ють по два-три рази, тож люди навіть не встигають оговтатися,

– розповіла Немченко.

На момент розмови, за офіційними даними, було відомо про п'ятьох загиблих і 20 поранених. Чотирнадцятьох людей госпіталізували, попередньо вони були у стані середньої тяжкості, а решті постраждалих надали допомогу амбулаторно.

По яких об'єктах Росія б'є у Дніпрі

Росія атакує Дніпро різними засобами і не діє за якимось одним сценарієм, цього разу місто пережило комбіновану атаку з ракетами та "Шахедами", але і дронові, і ракетні удари тут уже не раз спричиняли багато поранених і великі руйнування.

До уваги! Після нічного обстрілу в місті були пожежі, руйнування і багато поранених. У Дніпрі пошкодило житлові будинки та об'єкт промислової інфраструктури, частково зруйновано 4-поверхівку. Кількість постраждалих зростала впродовж ночі, а станом на ранок повідомляли вже про 18 поранених, серед них дитина.

Під удар у Дніпрі регулярно потрапляє цивільна інфраструктура. Йдеться не лише про житлові будинки, а й про підприємства, автозаправні станції та інші об'єкти, де влучання або падіння уламків можуть мати ще важчі наслідки.

Якщо казати про атаковані об'єкти, то, звичайно, це наша цивільна інфраструктура. Можемо сказати, що також вони б'ють і по промислових об'єктах, і по АЗС. Я так собі думаю, що вони просто б'ють по об'єктах, які можуть завдати найбільших наслідків у плані вибухів,

– сказала вона.

Тобто Росія цілить туди, де руйнування можуть бути найбільшими і де після влучання наслідки лише посилюються. Через це навіть удари по різних об'єктах складаються в одну тактику тиску на місто і цивільних людей.

Дніпро живе під постійним тиском

Для Дніпра останні два тижні стали особливо виснажливими, бо місто живе в режимі майже безперервної загрози. Повітряні тривоги можуть лунати кожні дві години, а після нічних ударів люди часто не встигають ні оговтатися, ні повернутися до нормального ритму.

Останні два тижні, якщо так точно сказати, ситуація настільки важка, що у людей уже це відчувається на емоційному плані. І, дійсно, ми вже не знаємо, чого очікувати далі,

– розповіла депутатка.

На її думку, Дніпро знову переживає період, коли масовані атаки стають не винятком, а тривожною регулярністю. Якщо на початку повномасштабної війни місто вже проходило через удари, що забирали багато життів, то тепер особливо відчутною стала саме їхня частота.

Якщо порівнювати з початком, то тоді в нас теж були дуже масовані удари, які забирали життя дуже багатьох людей. Але якщо говорити про частоту, то зараз ми теж вийшли в дуже погане лідерство,

– додала депутатка.

Вона зазначила, що того дня Росія завдала багато ударів по Україні різними видами зброї. За її словами, Дніпро цього разу опинився серед міст, які зазнали найбільшого масштабу атаки.

Останні новини про атаку на Дніпро 25 квітня

Під час чергового удару знову постраждав житловий квартал, який уже атакували вночі, пошкоджено багатоповерхівку, семеро людей дістали поранення, також повідомили про одного загиблого. Окремо після ранкових ударів у передмісті Дніпра горіли АЗС і вантажівки.

У місті прямо говорять про тактику повторних ударів по місцях попередніх влучань. Мер Борис Філатов заявив, що Росія цілеспрямовано б'є по цивільних об'єктах, а потім повторює атаку, коли там уже працюють рятувальники, медики, поліція та комунальники.

Під один із таких ударів ледь не потрапив заступник мера Юрій Яндульський, який прибув обстежувати руйнування.