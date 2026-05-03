Росіяни вдарили біля автобуса на Дніпропетровщині: є постраждалі, зокрема діти

Росія завдала удару біля АЗС у Криничанській громаді. Внаслідок атаки постраждали 6 людей, серед них – дитина.

Внаслідок удару зайнялася вантажівка та пошкоджено автобус. Про це повідомили в Дніпропетровській ОДА.

Що відомо про російський удар?

Зранку 3 травня окупанти цинічно вдарили по Дніпропетровщині. Пошкоджень зазнав автобус, який перевозив близько 40 дітей.

В момент атака діти встигли залишити транспорт. За інформацією Дніпропетровської ОДА, їх евакуювали у безпечне місце та зараз працюють психологи.

Наслідки російської атаки на Дніпропетровщину / Фото ДСНС

На жаль, поранень зазнав 10-річний хлопчик. Його одразу госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У лікарні також перебувають 5 дорослих, серед них:

21-річна вагітна жінка у стані середньої тяжкості;

40-річна жінка у важкому стані.

В ДСНС повідомили, що внаслідок ворожого удару пошкоджений вантажний автомобіль, який перевозив продукти, а також інші машини.

